Omicidio Moretti | funerali in forma privata 6 ore di autopsia sul corpo del nipote del boss

Sono stati svolti sei ore di autopsia sul corpo di Moretti, nipote del boss, ucciso con tre colpi di calibro 7 tra torace e costato. I funerali si sono tenuti in forma privata. L’indagine si concentra sulle modalità dell’omicidio e sui responsabili, per chiarire le dinamiche di un episodio che ha suscitato grande attenzione.

Tre colpi a segno - tutti tra torace e costato, uno dei quali vicino al cuore - esplosi a distanza ravvicinata da una calibro 7.65. È stato ucciso così Alessandro Moretti, 34enne foggiano, nipote del boss Rocco Moretti, assassinato a colpi di arma da fuoco lo scorso giovedì 15 gennaio, a Foggia.

