omicidio di manchester arrestato il presunto assassino di gloria de lazzari

Una persona è stata arrestata a Manchester per l’omicidio di Gloria De Lazzari, 45 anni, originaria di Roncade (Treviso) e residente in Gran Bretagna da circa dieci anni, trovata morta soffocata nella notte tra domenica e lunedì. A riportare la notizia sono i quotidiani del Gruppo Nem, Il Gazzettino, Corriere del Veneto e Corriere della Sera. L’arresto In manette è finito James Morton, 33 anni, residente nello stesso quartiere della vittima. L’uomo era già stato condannato in passato per aver ucciso, nove anni fa, la sua fidanzata sedicenne durante un rapporto sessuale estremo. Giovedì si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto, mentre l’uomo dovrà comparire davanti alla Crown Court. 🔗 Leggi su Feedpress.me

