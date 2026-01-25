Oggi in Brianza il grande raduno degli umarell per controllare il maxi cantiere

Oggi a Desio, in Brianza, si svolge un raduno di “umarell” impegnati nel monitoraggio del maxi cantiere. La presenza di questi cittadini, spesso pensionati, testimonia l’interesse della comunità per i lavori in corso. La loro partecipazione domenicale sottolinea l’attenzione condivisa verso lo sviluppo locale, mantenendo un ruolo attivo nel controllo e nella valorizzazione del territorio.

Il maxi cantiere da 5,8 milioni che termina in anticipo e porta più acqua in BrianzaIl maxi cantiere da 5,8 milioni di euro di BrianzAcque, volto a migliorare la rete idrica nei comuni di Concorezzo, Lesmo, Arcore e Usmate Velate, si è concluso con alcuni mesi di anticipo.

