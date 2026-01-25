Oggi 25 gennaio Conversione di San Paolo | da persecutore dei cristiani ad Apostolo delle genti

Oggi, 25 gennaio, si celebra la Conversione di San Paolo, evento che segna il passaggio da persecutore dei cristiani a figura fondamentale nella diffusione del cristianesimo. Ricordato come l’Apostolo delle genti, San Paolo rappresenta un esempio di trasformazione e di fede. Questa ricorrenza invita alla riflessione sul significato di cambiamento e di impegno spirituale nella storia della Chiesa.

Si ricorda oggi la Conversione di San Paolo, che folgorato sulla via di Damasco da persecutore dei cristiani, quale era, divenne l’Apostolo delle genti. Oggi, 25 gennaio, la Chiesa fa memoria della Conversione di San Paolo. La illustra bene il Martirologio Romano ricordando che ” mentre percorreva la via di Damasco spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, Gesù in persona si manifestò glorioso lungo la strada affinché, colmo di Spirito Santo, annunciasse il Vangelo della salvezza alle genti, patendo molto per il nome di Cristo“. L’evento della Conversione di San Paolo è raccontato negli Atti degli Apostoli. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

