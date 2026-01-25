Occupazione dell' Ice Fomentano l' insurrezione | Minneapolis accende lo scontro tra Trump e i dem

L’occupazione dell’ICE e le accuse di fomentare l’insurrezione hanno acceso il confronto tra Donald Trump e i Democratici a Minneapolis. La morte di Alex Pretti, infermiere di 37 anni, durante un’operazione federale, ha suscitato reazioni e tensioni politiche crescenti. Questa vicenda evidenzia le profonde divisioni tra le autorità locali, federali e il Partito Democratico, contribuendo a una crisi che coinvolge temi di sicurezza, diritti civili e governance.

La morte di Alex Pretti, infermiere di terapia intensiva di 37 anni, ucciso da un agente federale durante un'operazione dell'immigrazione nel centro di Minneapolis, ha innescato una nuova e profonda crisi politica negli Stati Uniti, riaccendendo le tensioni tra amministrazione federale, autorità locali e Partito Democratico. Subito dopo la sparatoria, centinaia di manifestanti sono scesi in strada nonostante il gelo estremo — con temperature scese fino a –23 gradi — dando vita a ore di proteste lungo Nicollet Avenue. Le manifestazioni si sono poi attenuate solo a causa dell' ondata di freddo che, secondo le autorità, potrebbe colpire oltre 240 milioni di americani.

