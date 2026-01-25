Occhio ai Giorni della Merla Giuliacci | freddo e neve ecco dove

I Giorni della Merla, tradizionalmente considerati tra le più fredde dell’anno, si avvicinano. Secondo le previsioni di Giuliacci, l’Italia si prepara a fronteggiare un inverno che si manifesta con freddo intenso e nevicate, mentre tre cicloni atlantici si avvicinano alla nostra regione. È importante monitorare gli aggiornamenti meteorologici per comprendere meglio le condizioni che caratterizzeranno questo periodo.

Italia sotto scacco: l'Inverno alza la voce con tre cicloni atlantici mentre si avvicinano i proverbiali "Giorni della Merla". Le previsioni meteo di Mario Giuliacci per i prossimi giorni annunciano una fase perturbata che ci accompagnerà fino alla fine di gennaio. Insomma, l'inverno 2026 ha deciso di rompere gli indugi. Dopo un inizio di stagione altalenante, l'Italia si appresta a vivere quella lunga fase invernale. A caratterizzare i prossimi dieci giorni non sarà tanto un gelo siberiano insopportabile, quanto una sequenza ininterrotta di nevicate e maltempo. La causa di questa svolta è l'arrivo di ben tre cicloni atlantici che, in rapida successione, si tufferanno nei mari occidentali della nostra penisola. 🔗 Leggi su Iltempo.it

