Obiettivo emergenza un altro nido per il Nibbio del 118 in provincia di Terni | ecco dove

È stata individuata una nuova area in provincia di Terni da destinare come base di atterraggio per il Nibbio 01, l’elicottero del servizio di emergenza 118. Questa iniziativa mira a rafforzare la capacità di intervento e garantire risposte più tempestive alle emergenze sul territorio, migliorando la sicurezza e l’efficienza del servizio di emergenza territoriale.

Individuata una nuova area destinata a base di atterraggio dell’elisoccorso: “Tempestività operativa ed efficienza negli interventi di soccorso sanitario” Individuata una nuova area da destinare a base di atterraggio per il Nibbio 01, l’elicottero del servizio di emergenza territoriale del 118. A dare notizia di questo nuovo “nido” per l’elisoccorso è il Comune di Avigliano Umbro, sul cui territorio – appunto – è stato trovato lo spazio ritenuto più idoneo. Narni, Sergio Bruschini: “Impegno su tutti i fronti. Spesso devo scontrarmi con inerzie e silenzi” .🔗 Leggi su Ternitoday.it

Il caos Asili nido: ecco dove costano di più, e dove si paga anche la mensa.L’offerta dei servizi per la prima infanzia presenta significative differenze tra i Comuni italiani.

Leggi anche: Com‘è nato 3636, il numero unico d’emergenza antenato del 118

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Farmaci critici, il Parlamento UE cambia rotta: sicurezza dell'approvvigionamento prima del prezzo; Ferrandina avvia il progetto di Teleassistenza; Emergenza casa, in 10 anni serviranno più di 3 mila alloggi: si punta a recuperare il 30% di quelli sfitti. Sul Bondone fabbisogno ricettivo stimato in 270-400 posti letto; Bando ISI Inail. Sicurezza in agricoltura, più risorse per trattori e altri mezzi: la disponibilità sale a 248 milioni.

Piazzole di emergenza autostradali, come usarle e quali multe si rischianoLa piazzola di emergenza è pensata per affrontare l’imprevisto, dove pochi metri e secondi fanno la differenza tra una fermata sicura e un pericolo ... virgilio.it

Emergenza. Grassi (Sirm): In Toscana sufficienti 5 presidi a garantire rete. I piccoli ospedali vanno convertiti ad altroCosì il presidente della Società di radiologia medica, in una riflessione a più voci sul Ssn promosso dalla stessa Sirm. Il paziente in emergenza non deve essere trasportato al più vicino pronto ... quotidianosanita.it

L'obiettivo è verificare la capacità di intervento dei tecnici dell'impresa specializzata che sta realizzando i lavori dell'autostrada della Valtrompia e anche l'abilità degli operatori dell'emergenza - facebook.com facebook

Musumeci a Catania dopo il ciclone Harry: verso lo stato di emergenza Il ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare Nello Musumeci in visita a Catania, una delle aree più colpite dal ciclone Harry. Musumeci ha annunciato che è già prevista una x.com