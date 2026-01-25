Nyt | video smentiscono versione agenti

Il New York Times ha pubblicato video che sembrano contraddire le dichiarazioni dei funzionari federali sulla vicenda di Minneapolis. Secondo le immagini analizzate, l’atteggiamento di Alex Jeffrey Pretti nei confronti degli agenti potrebbe essere stato interpretato in modo diverso rispetto alle versioni ufficiali, che lo descrivono armato e minaccioso. La diffusione di tali video solleva nuovi dubbi sulla ricostruzione degli eventi e sulla narrazione ufficiale.

7.10 I video analizzati dal New York Times sembrano contraddire le versioni sulla tragedia di Minneapolis dei funzionari federali, secondo cui Alex Jeffrey Pretti si sarebbe avvicinato ad agenti con una pistola per "massacrarli". Nyt scrive che i video mostrano che si frappone tra una donna e un agente che le sta spruzzando spray al peperoncino. Altri agenti spruzzano quindi lo stesso spray anche contro Pretti, che tiene un telefono in una mano e nulla nell'altra Come mostrano i video, l' arma è stata trovata solo dopo che era immobilizzato.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Leavit (portavoce Casa Bianca) attacca NYT: "Lei è la stessa che diceva Biden sta bene" – Il video Crans-Montana, Jessica Moretti "non è scappata con la cassa": i suoi avvocati smentiscono il video della fugaIn seguito alla tragedia di Crans-Montana, la difesa di Jessica Moretti, coinvolta nell’incidente, ha negato le accuse di fuga con la cassa, smentendo le immagini circolate. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: L'Ice uccide un uomo: Era armato. Muore un 37enne, Trump: Agenti patrioti. Un video lo smentisce - Minneapolis, migliaia in piazza per Alex Pretti: la veglia nel Whittier Park si trasforma in protesta. Nyt, video sembrano contraddire governo su uomo ucciso a Minneapolis(vedi servizio delle ore 20.35) (ANSA) - ROMA, 24 GEN - I video analizzati dal New York Times sembrano contraddire le versioni sulla tragedia ... notizie.tiscali.it #StatiUniti Esplode la protesta a #Minneapolis: un agente federale #Ice anti-immigrazione ha ucciso Alex Pretti, infermiere 37enne. I video diffusi smentiscono la versione ufficiale delle autorità: non era armato. Si tratta del secondo caso dopo Renée Good, il - facebook.com facebook #StatiUniti Esplode la protesta a #Minneapolis: un agente federale Ice anti-immigrazione ha ucciso Alex Pretti, infermiere 37enne. I video diffusi smentiscono la versione ufficiale delle autorità: non era armato. Si tratta del secondo caso dopo Renée Good, il x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.