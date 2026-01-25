Nuova Gamec in due anni realizzato solo il 25% In Consiglio tutti i verbali

La Nuova Gamec, avviata due anni fa, ha raggiunto solo il 25% dei lavori programmati. La relazione del Comune evidenzia le difficoltà incontrate, con l’assessore Valesini che giovedì risponderà alle richieste della minoranza, precisando che le inadempienze più significative saranno affrontate entro settembre 2025. I verbali del Consiglio confermano la situazione attuale e le prospettive future del progetto.

