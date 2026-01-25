Nuova Gamec in due anni realizzato solo il 25% In Consiglio tutti i verbali
La Nuova Gamec, avviata due anni fa, ha raggiunto solo il 25% dei lavori programmati. La relazione del Comune evidenzia le difficoltà incontrate, con l’assessore Valesini che giovedì risponderà alle richieste della minoranza, precisando che le inadempienze più significative saranno affrontate entro settembre 2025. I verbali del Consiglio confermano la situazione attuale e le prospettive future del progetto.
LA RELAZIONE DEL COMUNE. L’assessore Valesini giovedì risponderà alla minoranza: «Solo a settembre 2025 le inadempienze più gravi». Troppi ritardi, obblighi contrattuali non rispettati e criticità organizzative tali da compromettere in modo strutturale l’avanzamento del cantiere. Sono queste le motivazioni, messe nero su bianco da Palazzo Frizzoni, che hanno portato il Comune a chiedere la risoluzione del contratto con Manelli Impresa Spa per la realizzazione della nuova Gamec. Le ragioni della rescissione sono contenute in una relazione di 25 pagine, firmata dalla responsabile unica del procedimento (Rup) e trasmessa il 18 dicembre 2025 al Comitato consultivo tecnico presieduto dal ministero delle Infrastrutture, che il 19 gennaio scorso ha accolto la posizione dell’amministrazione autorizzando lo scioglimento del contratto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
