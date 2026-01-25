Nuceria 10k la pioggia battente non frena la Sannio Runners Dropexpress
Nonostante la pioggia battente, la squadra della Sannio Runners Dropexpress, guidata dal presidente Avv. Giorgione, ha partecipato con impegno alla Nuceria 10K. Una prova che dimostra dedizione e passione per la corsa, anche in condizioni meteorologiche avverse. La competizione ha confermato la determinazione del gruppo, che continua a impegnarsi con costanza e rispetto per il territorio e i propri valori.
Tempo di lettura: 2 minuti La Sannio Runners Dropexpress del presidente Avv. Giorgione si mette in luce anche alla Nuceria 10K. Nonostante la pioggia battente, i cinque gladiatori sanniti hanno offerto una prestazione di altissimo livello, portando a casa risultati eccellenti e migliorando tutti il proprio personal best. Umberto Esposito chiude in 43’51”, un tempo di grande valore soprattutto dopo il rientro da un grave infortunio. Francesco Cotugno ferma il cronometro a 46’10”, migliorando il tempo sui 10 km a distanza di appena una settimana. Daniela Napolitano conclude in 48’00”, confermando un’ottima condizione e una ripresa davvero straordinaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
