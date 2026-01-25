Nella notte tra sabato e domenica, Monza e la Brianza sono state teatro di tre episodi di aggressione, che hanno richiesto il trasporto in pronto soccorso di tre persone. L’evento ha suscitato preoccupazione nella comunità, mentre le autorità stanno indagando sulle cause e le circostanze di questi episodi di violenza.

Una notte di violenza a Monza e in Brianza. Sono tre le aggressioni avvenute tra la serata di sabato e la notte di domenica, con il bilancio di tre persone trasferite in ospedale. Fortunatamente nessuna si trova in pericolo di vita.Monza, giovane ferito vicino alla stazione La prima aggressione.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Risse, aggressioni e intossicazioni etiliche a Natale: 7 persone in ospedale

Leggi anche: Aggressione nella notte a Pietrasanta, due persone trasportate in ospedale

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Notte di risse e di aggressioni a Monza e in Brianza: tre persone trasportate in ospedale; Spedizione punitiva dopo una lite al Colosseo. Accoltellati due ventenni; Rebus sicurezza. Risse e violenza in strada. In città arrivano 38 nuove telecamere; Ancora risse e vandalismo, il comitato centro storico: Anche i fuochi d'artificio all'una di notte.

Notte di risse e di aggressioni a Monza e in Brianza: tre persone trasportate in ospedalePoco dopo la mezzanotte ancora un’aggressione. Il fatto è accaduto a Cornate d’Adda, in via Dante. La vittima è un uomo di 47 anni. Sul posto i carabinieri e i soccorritori del 118. Le condizioni dell ... monzatoday.it

Rissa nel cuore della notte a Lodi: botte da orbi in mezzo alla strada, tre giovani finiscono in ospedaleSoccorsi all’angolo tra le vie Nino Dall’Oro e Vignati. I coinvolti avevano ferite in varie parti del corpo. La zona in cui è scoppiata la violenza era già stata teatro di altre zuffe, aggressioni e f ... msn.com

Risse e fuochi di artificio all'una di notte Ne abbiamo Purtroppo ancora una volta sì. Non so più cosa sia diventata questa città. #Civitavecchia facebook