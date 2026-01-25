Nostra figlia in ospedale e voi… Federica Pellegrini lo sfogo del marito Matteo

Matteo Giunta, marito e allenatore di Federica Pellegrini, ha condiviso pubblicamente la sua preoccupazione riguardo alla diffusione dell’abitudine di mandare i bambini malati a scuola e all’asilo. Attraverso social e interviste, ha evidenziato un tema che coinvolge molte famiglie italiane, sollevando una riflessione sulla responsabilità e sulle scelte quotidiane nel contesto familiare e scolastico.

Una vicenda personale si è trasformata in uno sfogo pubblico e in un tema di discussione collettiva. Matteo Giunta, allenatore e marito di Federica Pellegrini, ha scelto i social prima e un’intervista poi per denunciare una situazione che, secondo lui, riguarda moltissime famiglie: l’abitudine di mandare i bambini malati a scuola e all’asilo. Una rabbia che nasce da giorni difficili e da un ricovero che ha coinvolto direttamente sua figlia. La polemica era esplosa pochi giorni fa su Instagram, quando Giunta aveva scritto senza mezzi termini: “Siete degli irresponsabili pezzi di me**a”, riferendosi ai genitori che portano i figli malati negli istituti scolastici.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Stop forzato per Federica Pellegrini: lo sfogo furioso del maritoFederica Pellegrini ha annunciato l’annullamento dei suoi impegni, suscitando discussioni.

