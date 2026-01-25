Norwich-Coventry lunedì 26 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Serata frizzante a Carrow Road

Il match tra Norwich e Coventry, in programma lunedì 26 gennaio 2026 alle 21:00 a Carrow Road, si presenta come una sfida importante nella lotta per la salvezza. Dopo recenti vittorie in trasferta e un cambio di allenatore, i Canaries cercano continuità per migliorare la posizione in classifica. Di seguito, formazioni ufficiali, quote e pronostici per una serata di calcio coinvolgente e ricca di aspettative.

Nonostante le due vittorie in trasferta contro Wrexham e West Bromwich, che sono venute dopo il successo di FA Cup contro il Walsall, il Norwich resta ancora invischiato nella lotta per non retrocedere anche se va precisato che dal 18 novembre in poi, ossia dall'ingaggio di Philippe Clement, i Canaries hanno messo assieme 21 punti.

