Il direttore del Museo del Prado di Madrid ha recentemente affermato di non puntare semplicemente ad aumentare il numero dei visitatori. Questa scelta invita a riflettere su un nuovo approccio alla fruizione della cultura, privilegiando qualità e significato rispetto alla quantità. In un’epoca in cui l’accesso alle opere è facilitato, diventa importante ripensare il modo in cui si vive e si valorizza il patrimonio culturale.

Il direttore del Museo del Prado di Madrid ha recentemente dichiarato di non voler incrementare il numero dei visitatori del museo. Lo ha fatto usando messaggi chiarissimi: visitare un museo non può essere un’esperienza simile a prendere una metro nelle ore di punta; il successo di un museo può condurlo al collasso. La conclusione è netta, e il direttore la sottolinea nella sua enunciazione più radicale: Il Prado non ha bisogno di un solo visitatore in più. Un indirizzo che potrebbe finalmente condurre ad una riflessione strutturata sul ruolo dei musei, e sull’equilibrio tra esperienza museale e fruizione, generando idee che in qualche modo sottraggano i musei e i loro direttori da una febbrile avidità di record. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Non un visitatore in più. Come ripensare la fruizione della cultura

Leggi anche: È necessario ripensare la cultura anche al netto del turismo. L’opinione di Monti

Leggi anche: Dalla “spiaggia inclusiva” alla regione: Stefano Palma, l’impegno per i cittadini e la fruizione della risorsa mare

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Perché nella diocesi di Alessandria è stato mandato un visitatore apostolico; Turismo termale, business da 5 miliardi nel 2025. Il 60% del fatturato arriva dall'estero; Metro C, le nuove stazioni museo. Un milione di visitatori in un mese; Un'edizione da record per il presepe meccanico.

Fabio Viola a #BTM2026! Quando il turismo smette di essere osservato e diventa esperienza vissuta, il gaming, l’intelligenza artificiale e nuovi linguaggi culturali ne ridefiniscono il racconto, trasformando il visitatore da semplice spettatore a protagonista. Un in - facebook.com facebook