Non solo Piaggio Tutelare il motorismo

Il riconoscimento della Vespa come patrimonio Unesco rappresenterebbe un importante valore simbolico per Pontedera e per il mondo del motorismo. Tuttavia, il percorso richiede il coinvolgimento diretto dell’azienda Piaggio e un’attenta valutazione delle implicazioni culturali ed economiche, per tutelare e valorizzare al meglio questa icona italiana.

E se la Vespa diventasse patrimonio Unesco, cosa accadrebbe a Pontedera, patria della due ruote Piaggio? "A livello emotivo sarebbe sicuramente una bella notizia - commenta Eugenio Leone Vespa Club Pontedera e vicepresidente di Città dei Motori - mi sembra difficile però che si possa portare avanti questo iter senza il coinvolgimento dell'azienda Piaggio. Sicuramente Vespa è un simbolo importante dell'italianità nel mondo. Però mi piacerebbe che il ministero lavorasse su un altro aspetto: perché non spingere affinché tutto il motorismo italiano venga valorizzato?" Le perplessità riguardano insomma il fatto che la proposta riguardi un solo brand e non un concetto più generico.

