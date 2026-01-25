Non solo il Napoli | infortunio per il big avversario salta lo scontro con gli azzurri

Il Napoli si presenta con diverse assenze a causa di infortuni, riducendo le opzioni disponibili per la formazione. La squadra affronta così una sfida importante, mantenendo alta l’attenzione sulla prossima partita. Questa situazione riflette le difficoltà di un campionato intenso, richiedendo ai giocatori maggiore adattamento e determinazione per affrontare le sfide imminenti.

Il Napoli è falcidiato dagli infortuni e anche oggi è sceso in campo con una quantità di scelte a dir poco limitate. Ma il club azzurro non sarà l’unico nelle prossime settimane a dover fare a meno di almeno uno dei suoi big: nella Roma si è infatti infortunato Manu Koné, che rischia seriamente di saltare la gara contro gli azzurri del 15 febbraio. Infortunio per Koné: a serio rischio la gara contro il Napoli. Nel corso della gara fra Roma e Milan, ha destato enorme preoccupazione l’infortunio subito da Manu Koné. Il centrocampista francese si è fermato toccandosi il retro della coscia dopo uno scatto al minuto 57. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

