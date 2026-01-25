Nel 1977, le classi differenziali furono abolite, segnando un passo importante verso l'inclusione scolastica. Il sindaco Dario Bernardi, intervenendo durante un incontro allo Smeraldo, le ha definite

Abolite nel 1977, di classi differenziali il sindaco Dario Bernardi non vuole sentire parlare. Già durante l’incontro allo Smeraldo il primo cittadino prende la parola per definirle "ghetti". E’ contrario quindi? "Assolutamente, sono state superate, hanno l’effetto di ghettizzare gli alunni. I ragazzi, gli studenti devono crescere insieme" Cosa fare per quegli scolari che non conoscono per nulla la lingua italiana o comunque molto poco "La scuola di Portomaggiore già da anni si muove in questa direzione, grazie anche a progetti della Regione che riguardano l’ apprendimento della lingua italiana ed anche altri aspetti della scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "No, sono solo un ghetto. Ci sono altri strumenti per insegnare l’italiano"

