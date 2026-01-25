Netflix i maxi investimenti in Italia e il bacio della pantofola da parte dei produttori

Netflix sta consolidando il suo ruolo nel panorama audiovisivo italiano, grazie a consistenti investimenti e nuove produzioni locali. Sebbene non abbia ancora raggiunto i livelli della Rai, la piattaforma contribuisce alla crescita dell’industria cinematografica e televisiva nel nostro paese, offrendo opportunità di lavoro e stimolando l’innovazione. Questi sviluppi rappresentano un passo importante per il settore, che si sta lentamente adattando alle nuove dinamiche del mercato digitale.

Non siamo ancora ai livelli della Rai. Ma Netflix sta diventando un motore fondamentale per lo sviluppo dell'industria audiovisiva in Italia. E non è un caso che tutti i maggiori produttori si siano presentati, il 21 gennaio, allo Spazio Colonna di Roma, per il bacio della pantofola ai vertici di Netflix in Italia, in primis alla vicepresidente contenuti Tinny Andreatta (figlia del politico Nino Andreatta, più volte ministro e tra gli ideatori dell'Ulivo), ringraziando per gli investimenti nella serialità originale. Eleonora "Tinny" Andreatta (foto Imagoeconomica). Solo per le 11 serie originali Netflix Italia (una distribuita sulla piattaforma nel 2025, le altre nel 2026) la filiale tricolore del colosso americano ha infatti speso circa 147,7 milioni di euro, cui sommare oltre 30 milioni di euro per altri cinque film originali Netflix.

