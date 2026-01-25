David Neres è partito questa mattina presto per Londra, dove si sottoporrà a un intervento alla caviglia presso il Wellington Hospital, lo stesso di Gilmour. La sua operazione, ancora oggetto di discussione, rappresenta un passo importante nel percorso di recupero del giocatore. Restano da capire i tempi di ripresa e le eventuali implicazioni per il suo futuro in campo.

E così David Neres è partito alla volta di Londra. Non per un match in trasferta bensì per un’operazione alla caviglia, che molti di noi si chiederanno – a lungo – se si sarebbe potuta evitare o no. I 32? contro il Parma, dove l’ala destra è entrato in campo per poi essere subito sostituito, in questo senso sono ancora lì a farsi recriminare. La distorsione subìta contro la Lazio poteva risolversi in altro modo e non recidivare peggiorando. Intanto Sky Sport riporta il dettaglio della partenza verso l’Inghilterra. Neres si opera a Londra, stamattina la partenza. Tempi di recupero da stabilire (Sky). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Neres è partito per Londra all’alba, si opererà al Wellington Hospital (lo stesso di Gilmour)

