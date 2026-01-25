Nonostante le condizioni climatiche estreme, con temperature percepite di -28 gradi, centinaia di persone si sono riunite a Minneapolis per una veglia in memoria di Alex Pretti. L’evento, svoltosi al Whittier Park, testimonia la determinazione della comunità nel ricordare la vittima e continuare a protestare contro le operazioni di rastrellamento nella città.

Centinaia di persone hanno sfidato i -28 gradi percepiti di Minneapolis e ieri sera si sono radunate per una veglia al Whittier Park in onore di Alex Pretti, l’uomo ucciso a colpi di pistola dagli agenti dell’immigrazione. Alle 22, ora della costa Est, decine di persone erano ancora lì. I partecipanti hanno deposto fiori, candele e cartelli su un campo innevato. Il silenzio quasi totale durante la veglia contrastava con il caos che si era sentito durante la mattinata. Cortei, veglie e proteste si sono svolti anche a Boston, New York e Washington DC, sfidando ovunque temperature polari che non hanno fermato la mobilitazione. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Nemmeno la morte ferma i rastrellamenti a Minneapolis

