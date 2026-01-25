Nell' istituto alberghiero De Cecco l' open day su Sport Socialità e Benessere Psicofisico FOTO

L’istituto alberghiero De Cecco di Pescara ha ospitato un open day dedicato a “Sport, Socialità e Benessere Psicofisico”. L’evento ha offerto ai partecipanti l’opportunità di approfondire temi legati alla salute, alla socialità e all’attività fisica, promuovendo uno stile di vita equilibrato. Un’occasione per conoscere meglio l’offerta formativa e le iniziative dell’istituto incentrate sul benessere globale degli studenti.

Nell'istituto Alberghiero De Cecco l'open day sulla cultura del caffè e del Latte ArtL’istituto alberghiero Ipssar “De Cecco” di Pescara organizza un Open Day dedicato alla cultura del caffè e del Latte Art.

Nell'istituto Alberghiero De Cecco l'open day sulla cultura del caffè e del Latte ArtNella scuola di Pescara si è tenuto il primo open day del 2026 grazie alle alleanze e ai partner del territorio, come la Universal Caffè e l’Abi ... ilpescara.it

