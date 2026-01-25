Nell' istituto alberghiero De Cecco l' open day su Sport Socialità e Benessere Psicofisico FOTO

L’istituto alberghiero De Cecco di Pescara ha ospitato un open day dedicato a “Sport, Socialità e Benessere Psicofisico”. L’evento ha offerto ai partecipanti l’opportunità di approfondire temi legati alla salute, alla socialità e all’attività fisica, promuovendo uno stile di vita equilibrato. Un’occasione per conoscere meglio l’offerta formativa e le iniziative dell’istituto incentrate sul benessere globale degli studenti.

Un open day su "Sport, Socialità e Benessere Psicofisico" si è tenuto nell'istituto alberghiero "De Cecco" di Pescara. «Riprendendo le parole del Presidente Mattarella, ai genitori e alle famiglie chiedo una cosa sola: fate sì che lo sport sia la droga dei vostri figli, perché lo sport è.

