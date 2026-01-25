Nel fango di Mogliano il Valorugby non cade Quarto hurrà di fila per i ’campioni d’inverno’

Nel match di Mogliano, il Valorugby conquista la quarta vittoria consecutiva, confermando la propria solidità. Nonostante le difficoltà del campo, i campioni d’inverno hanno mantenuto la calma e portato a casa il risultato contro il Mogliano, con un punteggio di 20-12. Una prestazione che rafforza la posizione in classifica e testimonia la continuità di un percorso positivo.

MOGLIANO 12 VALORUGBY 20 MOGLIANO VENETO: Padovani (46? Vanzella); Schiabel D., Dal Zilio, Va'Eno (Checchi 40?), Magni; Favaretto, Andretti (74? Fabi); Casartelli (62? Brevigliero), Pettinelli, Miranda; Lazzaroni (52? Midena), Carraro; Lipera, Stefani, Gentile (62? Borean). All.: U.Casellato. VALORUGBY: Brisighella; Bruno (70? Resino), Leituala, Schiabel F, Colombo; Hugo, Casilio (78? Gherardi); Ruaro (48? Sbrocco), Wagenpfeil, Roura; Portillo (72' Perez Caffe), Schinchirimini (64? Rimpelli); Favre (cap., 51? D'Amico), Cruz (51? Bigi), Brugnara (71' Taddei). All.: M.Violi. Arbitro: Rosella, di Roma.

