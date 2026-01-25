NBA rinvia Timberwolves?Warriors dopo l'uccisione di un uomo da parte dell'ICE a Minneapolis

La partita tra Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors è stata rinviata a causa di motivi di sicurezza, in seguito all’uccisione di un uomo da parte degli agenti ICE a Minneapolis. L’evento ha causato un’immediata sospensione delle attività sportive nella zona, nel rispetto della sensibilità e della sicurezza pubblica. La decisione mira a garantire un ambiente sicuro per tutti i partecipanti e le persone coinvolte.

La partita tra Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors è stata rinviata per motivi di sicurezza dopo che un uomo è stato ucciso dagli agenti federali ICE a pochi isolati dall’arena. La lega ha deciso di riprogrammare l’incontro per domenica, citando la tutela della comunità come priorità assoluta.🔗 Leggi su Fanpage.it

Minneapolis, agente federale dell’ICE spara e uccide un uomo in stradaUn episodio si è verificato a Minneapolis, dove un agente federale dell'ICE ha sparato e ucciso un uomo in strada durante un'operazione di arresto.

Proteste negli Usa per l’uccisione di una donna 37enne a Minneapolis da parte degli agenti dell’Ice: in piazza anche a New York e in altre cittàIn seguito all’uccisione di Renee Nicole Good, 37 anni, da parte di agenti dell’Ice a Minneapolis, sono scoppiate proteste in diverse città degli Stati Uniti, tra cui New York, Chicago e San Francisco.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Minneapolis, sparatoria e proteste: la NBA rinvia Timberwolves-WarriorsLa NBA ha deciso di rinviare la partita tra Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors, ufficialmente per motivi di sicurezza della comunità di Minneapolis. La ... pianetabasket.com

NBA rinvia Timberwolves?Warriors dopo l’uccisione di un uomo da parte dell’ICE a MinneapolisLa partita tra Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors è stata rinviata per motivi di sicurezza dopo che un uomo è stato ucciso dagli agenti federali ICE a pochi isolati dall’arena. La lega ha ... fanpage.it

Steve Kerr, Head Coach dei Golden State Warriors, critica duramente le autorità federali per la sparatoria a Minneapolis, lodando i Timberwolves per aver riconosciuto pubblicamente la tragedia, e denuncia omissioni e falsificazioni nonostante video e testimo - facebook.com facebook