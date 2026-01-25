Naufragio nell' Egeomorta donna e bimbo

Nel Mar Egeo, al largo di Ikaria, una donna e un bambino sono stati trovati senza vita dopo il naufragio di un barcone con oltre 50 migranti a bordo. L'incidente evidenzia ancora una volta le difficoltà e i rischi affrontati da chi cerca di raggiungere le coste europee, sottolineando la complessità delle questioni migratorie nella regione.

10.45 Una donna e un bambino sono stati trovati morti al largo dell'isola greca di Ikaria, nel nord del Mar Egeo, dopo il naufragio di un barcone con a bordo oltre 50 migranti. 50 sono stati salvati dalla guardia costiera. Difficili i soccorsi a causa dei forti venti forza 6. Ikaria è vicino alle coste ovest della Turchia, da dove partono persone in cerca di asilo nella Unione europea. Altre tre imbarcazioni partite dalla Tunisia: "Almeno 50 scomparsi nelle acque".Un sopravvissuto portato a Malta Senza esito le ricerche dei naufraghi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Naufragio in Egeo, morta donna e bimbo

Leggi anche: Donna trovata morta in casa nell'Anconetano: si cerca il marito

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Ceriano Laghetto ricorda Natale Prada: una pietra d’inciampo per il 26enne morto nel naufragio dell’Oria.

Grecia, naufragio di migranti al largo di Samos: una vittima e tre dispersiTragedia al largo dell’isola greca di Samos: una donna è morta e tre persone risultano disperse dopo il naufragio di un’imbarcazione di migranti. Proseguono le operazioni di soccorso In Grecia una ... it.euronews.com

Naufragio al largo di Lesbo in Grecia, 4 migranti mortiQuattro migranti sono morti a seguito del naufragio dell'imbarcazione su cui viaggiavano a largo dell'isola greca di Lesbo, nell'Egeo settentrionale. Lo riporta l'emittente statale Ert. La guardia ... ansa.it

Note e colore per l’entusiasmo e il suo naufragio: La bohème secondo l’arte impressionista, nell’allestimento di Davide Livermore con la direzione di Jader Bignamini. Ecco la nostra recensione. https://www.operalibera.net/wp/2026/01/17/la-boheme-teatro-del - facebook.com facebook