Naufragio al largo di Ikaria morti una donna e un bambino | tre dispersi

Un incidente nel Mar Egeo ha causato la morte di una donna e di un bambino al largo di Ikaria, dopo l’affondamento di un’imbarcazione con più di 50 migranti a bordo. Sono stati recuperati i corpi delle vittime, mentre tre persone risultano ancora disperse. L’evento evidenzia ancora una volta le difficoltà e i pericoli del traffico migratorio nella regione.

Una donna e un bambino sono stati trovati morti al largo dell'isola greca di Ikaria, nel Mar Egeo settentrionale, dopo l'affondamento di un'imbarcazione con a bordo oltre 50 migranti. A renderlo noto è stata la polizia portuale greca. Secondo quanto riferito da una portavoce della guardia costiera, «50 migranti sono stati tratti in salvo e sono attualmente assistiti dalle autorità, ma altri tre risultano ancora dispersi». Le operazioni di ricerca proseguono con il supporto di una nave della guardia costiera, mentre nel corso della giornata è previsto l'arrivo di una squadra di soccorritori e subacquei.

