Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni riprendono il loro percorso di vita, rinnovando i voti del matrimonio in Brasile dopo tre decenni. Ospiti a

Un amore che si rinnova, una fede che si consolida e un ricordo che resta vivo. Ospiti di Da noi. a ruota libera, Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni hanno raccontato la scelta di celebrare il loro matrimonio religioso in Brasile, a trent’anni di distanza dalle nozze civili, condividendo un momento intimo e profondo fatto di famiglia, spiritualità e gratitudine. La loro storia, lunga e solida, ha trovato un nuovo “punto fermo” in una cerimonia raccolta, lontana dai riflettori, vissuta come un traguardo personale più che come un evento mondano. Non un colpo di scena, ma un desiderio maturato nel tempo e diventato finalmente realtà. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni: “Abbiamo detto di nuovo sì” e il ricordo commosso di Fabrizio Frizzi

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni, matrimonio bis: "Trent'anni di amore". Poi il ricordo di Fabrizio Frizzi: "Un vero gentiluomo"Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni hanno celebrato un matrimonio bis dopo trent’anni dal loro primo sì.

Natasha Stefanenko ha detto di nuovo «sì» a Luca Sabbioni: le nozze religiose in Brasile trent’anni dopo il matrimonio civileNatasha Stefanenko e Luca Sabbioni hanno celebrato nuovamente il loro matrimonio con una cerimonia religiosa in Brasile, trent’anni dopo il matrimonio civile.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Natasha Stefanenko, chi è il marito Luca Sabbioni: l’amore nato da una scommessa e il ‘doppio’ matrimonio in Brasile; Luca Sabbioni e Natasha Stefanenko a Da noi…a Ruota Libera; Da noi a Ruota Libera su Rai 1: ospiti e storie nella puntata del 25 gennaio; Natasha Stefanenko risposa Luca Sabbioni dopo trent’anni: nozze religiose in Brasile con la figlia Sasha testimone.

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni, il matrimonio da sogno in Brasile: «Dopo trent’anni ci siamo promessi di nuovo amore»Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni: «Dopo trent’anni ci siamo promessi di nuovo amore davanti a Dio». Il sì in Chiesa in Brasile, tre decenni dopo quello civile. Ospiti ... ilmattino.it

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni, il matrimonio da sogno in Brasile: «Dopo trent’anni ci siamo promessi di nuovo amore davanti a Dio»Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni: «Dopo trent’anni ci siamo promessi di nuovo amore davanti a Dio». Il sì in Chiesa in Brasile, tre decenni dopo quello civile. Ospiti ... leggo.it

Nuovo appuntamento, oggi, alle 17.20 su Rai 1, con “Da noi…a Ruota Libera”, con le interviste di Francesca Fialdini. Tra gli ospiti Natasha Stefanenko Luca Sabbioni, una coppia da favola: a 30 anni dal loro primo matrimonio civile, qualche settimana fa si so - facebook.com facebook