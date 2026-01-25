Natalia Simonova intervista all' attrice russa | Racconto le dive per dare voce all’eredità di ogni donna

Natalia Simonova, attrice russa ora in Italia, presenta lo spettacolo

Ci sono storie che non si scelgono, ma che ti scelgono. Natalia Simonova lo sa bene. Attrice, performer, donna che ha attraversato frontiere geografiche ed emotive, porta dentro di sé un vissuto fatto di partenze, adattamenti, trasformazioni. Nata a Ekaterinburg, in una Russia post-sovietica in pieno cambiamento, ha vissuto l’adolescenza in Georgia, e poi la rinascita artistica in Italia. È qui, a Roma, che la sua ricerca interiore incontra il palcoscenico. Con la rassegna Hollywood – La Fabbrica dei Sogni, in scena al Teatro Porta Portese il 28 e il 29 gennaio 2026, Natalia Simonova sceglie di raccontare tre donne leggendarie – Greta Garbo, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe – non come icone da celebrare, ma come anime da ascoltare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

