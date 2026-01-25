In casa Napoli si registra una nuova tensione tra la dirigenza e lo staff tecnico, con Ambrosino e Marianucci messi fuori rosa in seguito a una rottura tra Conte e Giuffredi. La situazione evidenzia un momento di instabilità all’interno del club, che potrebbe influire sulla serenità della squadra e sui prossimi sviluppi delle questioni interne.

"> Tensione alle stelle in casa Napoli. Il rapporto tra Antonio Conte e l’agente Mario Giuffredi è arrivato al punto di rottura, con conseguenze immediate sulla gestione della rosa. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Giuseppe Ambrosino e Luca Marianucci sono stati di fatto esclusi dal gruppo dopo aver scelto di non allenarsi con il resto della squadra, seguendo la linea indicata dal loro procuratore. Alla base dello scontro, la richiesta di chiarezza avanzata da Giuffredi: spazio concreto e fiducia tecnica, oppure il via libera alla cessione per consentire ai due giovani di crescere altrove. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, rottura Conte–Giuffredi: Ambrosino e Marianucci fuori rosa

Calciomercato Napoli, l’annuncio di Giuffredi: svelato il futuro di Vergara, Marianucci e AmbrosinoNel contesto del calciomercato del Napoli, Mario Giuffredi, noto agente di vari giocatori, ha condiviso aggiornamenti sul futuro di alcuni suoi assistiti.

Giuffredi: “Parlerò con Manna di Marianucci, Ambrosino e Vergara”Mario Giuffredi ha annunciato di voler discutere con Manna riguardo a Marianucci, Ambrosino e Vergara.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Napoli, rottura Conte–Giuffredi: Ambrosino e Marianucci fuori rosa; Rottura totale, insulti pesanti a Conte: è caos al Napoli.

Napoli, rottura Conte–Giuffredi: Ambrosino e Marianucci fuori rosaTensione alle stelle in casa Napoli. Il rapporto tra Antonio Conte e l’agente Mario Giuffredi è arrivato al punto di rottura, con conseguenze immediate sulla gestione della rosa. Secondo quanto riport ... napolipiu.com

Napoli, il durissimo attacco dell'agente Giuffredi contro Conte: Non crede nei giovani, non deve prendermi per il c***Il procuratore di Di Lorenzo e Politano - ma anche di Marianucci, Vergara e Ambrosino - attacca frontalmente il tecnico Come se non bastassero i cattivi risultati, tra campionato e Champions League, e ... calciomercato.com

Tragedia sfiorata a Casoria, comune alle porte di Napoli: un palazzo in via Cavour, già evacuato in via precauzionale, è crollato a causa della rottura di una condotta idrica, senza provocare vittime né feriti. Il giorno prima del cedimento, un boato aveva all - facebook.com facebook