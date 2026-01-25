Napoli nuova delusione a Torino | tris della Juve sugli azzurri

Il Napoli subisce una pesante sconfitta a Torino, perdendo 3-0 contro la Juventus. La partita evidenzia alcune difficoltà degli azzurri, che non sono riusciti a trovare il ritmo e le occasioni per impensierire la squadra di casa. È un risultato che invita a riflettere sulle prestazioni recenti e sulle aree di miglioramento prima delle prossime sfide di campionato.

