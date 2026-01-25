David Neres lascia Napoli e si trasferisce a Londra per sottoporsi a un intervento alla caviglia. L’esterno brasiliano, infortunatosi durante le ultime partite, ha subito una grave lesione che ha richiesto un intervento chirurgico. Le diagnosi mediche di questi giorni hanno confermato la gravità dell’infortunio, causato durante la partita contro il Verona e successivamente aggravato nella gara contro il Parma.

Tempo di lettura: < 1 minuto David Neres lascia Napoli e parte per Londra dove si opererà. L’esterno brasiliano si è infortunato gravemente alla caviglia e le indagini mediche degli ultimi giorni hanno portato a diagnosticare una forte lesione alla caviglia che si è procurato contro il Verona, condizione poi aggravatasi nella mezz’ora giocata contro il Parma quando aveva detto al tecnico Conte di essere pronto a entrare in campo, giocando solo mezz’ora per poi uscire di nuovo. Neres è partito questa mattina e andrà a Londra al Wellington Hospital per un intervento che lo staff medico prevede che possa accorciare il suo rientro in piena salute in campo che però richiederà almeno due mesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, Neres va a Londra per operarsi alla caviglia

Infortunio Neres, il brasiliano vola a Londra: l’attaccante sceglie l’intervento per risolvere il problema alla cavigliaInfortunio Neres, il calciatore del Napoli si è recato a Londra per un intervento chirurgico alla caviglia.

Napoli, trauma alla caviglia per Neres: le condizioniNapoli, David Neres ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra durante l’allenamento.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

CALCIOMERCATO NAPOLIGIOVANE HERE WE GONERES SI OPERAOUT 2 MESISI SEGUE CAMBIAGHIMALDINI

Argomenti discussi: Napoli, Neres neanche in panchina col Sassuolo. Da valutare per il Copenhagen; Napoli, altra tegola per Conte: Neres verso l'operazione alla caviglia; Neres verso l'operazione alla caviglia, che mazzata per il Napoli: ma perché ha giocato col Parma?; David Neres non convocato per Napoli-Sassuolo: scelta tecnica o infortunio, perché non è nemmeno in panchina.

Calcio: Napoli; Neres va a Londra per operarsi alla caviglia(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - David Neres lascia Napoli e parte per Londra dove si opererà. L'esterno brasiliano si è infortunato gravemente alla caviglia e le indagini mediche degli ultimi giorni hanno p ... tuttosport.com

Napoli, Neres è partito per Londra: va ad operarsi dopo l'infortunio con la LazioNAPOLI - Mentre i suoi compagni di squadra si preparano al big-match di campionato che vedrà il Napoli sfidare la Juve del grande ex Luciano Spalletti allo 'Stadium', David Neres ha preso la sua decis ... msn.com

Neres sceglie Londra: operazione alla caviglia per accelerare il rientro David Neres ha deciso di intervenire subito, senza perdere altro tempo. L’attaccante del Napoli ha scelto la via dell’operazione chirurgica per risolvere il problema alla caviglia ed è partito - facebook.com facebook

#Napoli, #Neres è partito per #Londra: pronto a operarsi dopo l'infortunio con la #Lazio x.com