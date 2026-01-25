Napoli Manna lancia la sfida alla Juve | Juanlu Sanchez? Ci piace decisivi i prossimi 10 giorni

Il Napoli si prepara a una sfida importante sul fronte mercato, con l'interesse per Juanlu Sanchez del Siviglia. Il direttore sportivo azzurro ha sottolineato le difficoltà attuali, evidenziando come il club lavori in condizioni non ideali. Nei prossimi dieci giorni si decideranno molte delle strategie future, mentre il calcio italiano osserva con attenzione questa possibile operazione, che potrebbe rafforzare la squadra in vista delle prossime competizioni.

Per Juanlu Sanchez è derby italiano, tra Juve e Napoli. E tutto potrebbe succedere negli ultimi giorni del mercato, come ha confermato il ds azzurro Giovanni Manna: "Non ci nascondiamo, è un giocatore bravo, che abbiamo trattato e ci piace. Noi lavoriamo in condizioni non ottimali, vediamo in questi dieci giorni”. Il Napoli può fare mercato solo chiudendo a zero, ma il ds Manna è attivo su diversi fronti: "Siamo attenti - ha detto -, ci faremo trovare pronti per eventuali opportunità”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Juventus-Napoli, Manna e il mercato: «Juanlu? Ci piace, vediamo quello che succede»Prima del match tra Juventus e Napoli, Giovanni Manna, direttore sportivo partenopeo, ha commentato la situazione di mercato, sottolineando l’interesse per Juanlu.

Manna: «Infortuni? Oggi siamo al minimo storico. Su Juanlu Sanchez tra noi e la Juve…»Giovanni Manna, dirigente del Napoli, ha commentato l’attuale situazione degli infortuni, sottolineando come siano al minimo storico.

