Napoli incendio in casa al Vomero | persone intossicate e traffico in tilt

Nella serata di sabato 24 gennaio, si è verificato un incendio in un edificio residenziale di via Domenico Schiappoli, nel quartiere Vomero di Napoli. L’incendio ha causato intossicazioni tra le persone coinvolte e ha provocato disagi al traffico locale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Momenti di paura al Vomero nella serata di oggi, sabato 24 gennaio, per un incendio scoppiato in un edificio residenziale in via Domenico Schiappoli, traversa di via Pietro Castellino, nel quartiere Rione Alto, all'interno della V Municipalità Vomero-Arenella. Il rogo ha provocato intossicazioni da fumo, evacuazioni e gravi disagi alla viabilità. Una donna intossicata e intervento del 118. Secondo le prime informazioni, una donna è rimasta lievemente intossicata dal fumo sprigionato dall'incendio ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Al momento non risultano altri feriti, ma diversi residenti hanno accusato malori leggeri a causa della forte presenza di fumo.

