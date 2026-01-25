Napoli in emergenza a Torino | Conte fa i conti con le assenze e valuta l’arma Lukaku

Il Napoli si prepara ad affrontare la Juventus all’Allianz Stadium, in una partita cruciale per la corsa alla Champions League. Tuttavia, la squadra di Antonio Conte si presenta in condizioni complicate, con numerose assenze e un reparto portieri ancora in fase di valutazione. Con una rosa ridotta e alcune incognite, l’allenatore valuta anche l’impiego di Romelu Lukaku come possibile soluzione durante la partita.

Il Napoli arriva questa sera all'Allianz Stadium per affrontare la Juventus in una delle sfide chiave della corsa Champions League, ma lo fa in condizioni di forte emergenza: Antonio Conte deve rinunciare a diverse pedine, ha il rebus portiere ancora aperto e prepara la partita con una panchina ridotta all'osso, valutando anche l'utilizzo di Romelu Lukaku a gara in corso. Emergenza offensiva e rosa ridotta. Il quadro con cui Conte si presenta a Torino è tutt'altro che rassicurante. In attacco mancano due elementi di peso come Lang e Lucca, entrambi indisponibili, riducendo sensibilmente le alternative nel reparto avanzato.

