Napoli David Neres è partito per l' Inghilterra | l' azzurro sarà operato

Il Napoli dovrà fare a meno di David Neres, partito per Londra per sottoporsi a un intervento al tendine. La decisione riguarda un problema fisico che richiede un intervento chirurgico, come riportato da Sky Sport. La speranza è di recuperare il calciatore nel minor tempo possibile, consentendogli di tornare in campo appena le condizioni lo permetteranno.

Il Napoli perderà David Neres per un po' di tempo. Il calciatore brasiliano - riferisce Sky Sport - è partito nella prima mattinata di domenica 25 gennaio alla volta di Londra, dove verrà operato per risolvere il problema al tendine e provare quindi ad anticipare il rientro.I tempi di recupero.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Argomenti discussi: David Neres non convocato per Napoli-Sassuolo: scelta tecnica o infortunio, perché non è nemmeno in panchina; Infortunio di Neres più grave del previsto, Conte se l'era lasciato sfuggire: rischio operazione; Napoli, altri guai: Neres pensa all'operazione, Anguissa si ferma ancora; Napoli, Neres neanche in panchina col Sassuolo. Da valutare per il Copenhagen.

