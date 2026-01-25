Napoli Conte contro il Var | Errori difficili da accettare serve onestà per calcio pulito

Dopo la partita tra Juventus e Napoli, Antonio Conte ha commentato gli errori del VAR, sottolineando l'importanza dell’onestà nel calcio. La sfida, terminata con il punteggio di 3-0 a favore dei bianconeri, ha riacceso il dibattito sulle decisioni arbitrali e sulla trasparenza nel calcio italiano. Conte ha evidenziato la difficoltà di accettare alcuni errori e la necessità di un approccio più corretto per garantire un calcio più giusto.

(Adnkronos) – Antonio Conte mastica amaro dopo Juventus-Napoli. Oggi, domenica 25 gennaio, i partenopei sono stati battuti con un netto 3-0 dai bianconeri, che si sono imposti grazie ai gol di David, Yildiz e Kostic. A far recriminare Conte anche un episodio dubbio in area juventina, quando nel primo tempo Hojlund è finito a terra dopo un contatto sospetto con Bremer. Conte, in quell'occasione, ha chiesto a gran voce all'arbitro Mariani di andare a rivedere l'episodio al Var: "L'ho detto Mariani, ma in altre partite lo hanno chiamato al Var e ha cambiato decisione, quindi era la persona meno adatta a cui dirlo", ha detto nel post partita l'allenatore del Napoli a SkySport, "sono situazioni di campo, che facciano come meglio credono".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Conte: «Il rigore? Mi auguro che ci sia sempre onestà, per un calcio pulito. Noi dalla barca non scendiamo, nemmeno in alto mare»L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha commentato l’importanza del rispetto e dell’onestà nel calcio.

Conte, sfogo durissimo: “Domanda assurda, navighiamo tra onde alte”. E sul VAR tuona: “Spero sia onestà”Dopo la partita tra Juventus e Napoli, terminata con il risultato di 3-0, Antonio Conte ha espresso il suo disappunto ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Inaccettabile non aver vinto: lo sfogo di McTominay e le difficoltà di Conte in Champions, dove ha…; Conte: 'Forse il nostro livello non è da Champions'. VIDEO; Spalletti contro Conte, una sfida... quasi inedita: fin qui 1-0 per il tecnico azzurro; Juve-Napoli non si gioca fuori dal campo: nessuna conferenza pre-partita.

Juventus-Napoli diretta Serie A: segui il big match tra Spalletti e Conte LIVELa Juventus ospita il Napoli allo Stadium nella ventiduesima giornata di Serie A: tutte le info per seguire la partita in tv. Tutto pronto allo Stadium per la partita tra Juventus e Napoli, valida per ... corrieredellosport.it

David, Yildiz e Kostic affondano Conte: l'Inter scappa e Spalletti aggancia la ChampionsÈ la Juventus a prendersi una netta vittoria contro il Napoli nell’attesissimo big match della 22ª giornata di Serie A. I bianconeri si impongo 3-0 allo Juventus Stadium, dove la prima grande occasion ... msn.com

Il peggior Napoli di Conte in un big match. Come Spalletti ha cambiato la Juventus da un’andata a #JuventusNapoli. Live reaction post match e video analisi. Conte dice: “Dobbiamo pagare qualcosa fatto in passato”. Con chi ce l’ha x.com

La Juventus stende il Napoli di Conte: David, Yildiz e Kostic firmano il 3-0 dei bianconeri contro i campioni d’Italia che scivolano a -9 dall’Inter capolista - facebook.com facebook