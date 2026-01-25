Un giovane di 22 anni è stato ferito da un colpo di pistola nei Quartieri Spagnoli di Napoli, in via Santa Maria Ogni Bene. L'episodio si è verificato recentemente, e il ragazzo è stato colpito al gluteo destro. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le cause dell’agguato.

Agguato in via Santa Maria Ogni Bene, nei Quartieri Spagnoli: il giovane è stato colpito al gluteo destro. Sul posto trovati numerosi bossoli, indagini in corso. Ancora violenza armata nel centro di Napoli. Un giovane di 22 anni è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco in via Santa Maria Ogni Bene, nel cuore dei Quartieri Spagnoli. Il ragazzo è stato colpito al gluteo destro ed è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Pellegrini. Qui i medici hanno estratto l’ogiva e, dopo le cure del caso, lo hanno dimesso con una prognosi di dieci giorni. All’ospedale si sono recati anche i militari della compagnia Napoli Centro, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire la matrice dell’episodio. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli, 22enne ferito da un colpo di pistola ai Quartieri Spagnoli

Sparatoria ai Quartieri Spagnoli, a terra 10 bossoli, 22enne ferito al gluteoNella zona dei Quartieri Spagnoli, si è verificata una sparatoria in via Santa Maria Ognibene.

Leggi anche: Turista ferito ai Quartieri Spagnoli, accoltellato alle gambe nella notte

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Napoli, spari ai Quartieri Spagnoli: 22enne ferito e ricoverato al Pellegrini; Napoli, sparatoria ai Quartieri Spagnoli: ferito un 22enne. In strada trovati 10 bossoli; Napoli, notte di violenza e controlli: tre arresti a Fuorigrotta e un ferito da arma da fuoco ai Quartieri Spagnoli; Spari ai Quartieri spagnoli: colpito un uomo.

Napoli: sparatoria ai Quartieri Spagnoli, 22enne ferito. Indagini in corsoIeri sera, i carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti all'ospedale Pellegrini per un 22enne ferito con un colpo d’arma da fuoco al ... affaritaliani.it

Sparatoria ai Quartieri Spagnoli, a terra 10 bossoli, 22enne ferito al gluteoSparatoria in via Santa Maria Ognibene: un 22enne colpito al gluteo, dimesso dopo l’estrazione del proiettile. fanpage.it

Napoli, spari ai Quartieri Spagnoli: 22enne ferito e ricoverato al Pellegrini - facebook.com facebook

Napoli are now in direct club to club talks with Hellas Verona over deal to sign Brazilian forward Giovane. Negotiations started yesterday and now well underway following Noa Lang to Gala + Lorenzo Lucca to Forest. Giovane’s contract already been di x.com