Napoli 22enne ferito da un colpo di pistola ai Quartieri Spagnoli

Da 2anews.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 22 anni è stato ferito da un colpo di pistola nei Quartieri Spagnoli di Napoli, in via Santa Maria Ogni Bene. L'episodio si è verificato recentemente, e il ragazzo è stato colpito al gluteo destro. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le cause dell’agguato.

Agguato in via Santa Maria Ogni Bene, nei Quartieri Spagnoli: il giovane è stato colpito al gluteo destro. Sul posto trovati numerosi bossoli, indagini in corso. Ancora violenza armata nel centro di Napoli. Un giovane di 22 anni è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco in via Santa Maria Ogni Bene, nel cuore dei Quartieri Spagnoli. Il ragazzo è stato colpito al gluteo destro ed è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Pellegrini. Qui i medici hanno estratto l’ogiva e, dopo le cure del caso, lo hanno dimesso con una prognosi di dieci giorni. All’ospedale si sono recati anche i militari della compagnia Napoli Centro, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire la matrice dell’episodio. 🔗 Leggi su 2anews.it

napoli 22enne ferito da un colpo di pistola ai quartieri spagnoli

© 2anews.it - Napoli, 22enne ferito da un colpo di pistola ai Quartieri Spagnoli

Sparatoria ai Quartieri Spagnoli, a terra 10 bossoli, 22enne ferito al gluteoNella zona dei Quartieri Spagnoli, si è verificata una sparatoria in via Santa Maria Ognibene.

Leggi anche: Turista ferito ai Quartieri Spagnoli, accoltellato alle gambe nella notte

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Napoli, spari ai Quartieri Spagnoli: 22enne ferito e ricoverato al Pellegrini; Napoli, sparatoria ai Quartieri Spagnoli: ferito un 22enne. In strada trovati 10 bossoli; Napoli, notte di violenza e controlli: tre arresti a Fuorigrotta e un ferito da arma da fuoco ai Quartieri Spagnoli; Spari ai Quartieri spagnoli: colpito un uomo.

napoli 22enne ferito daNapoli: sparatoria ai Quartieri Spagnoli, 22enne ferito. Indagini in corsoIeri sera, i carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti all'ospedale Pellegrini per un 22enne ferito con un colpo d’arma da fuoco al ... affaritaliani.it

napoli 22enne ferito daSparatoria ai Quartieri Spagnoli, a terra 10 bossoli, 22enne ferito al gluteoSparatoria in via Santa Maria Ognibene: un 22enne colpito al gluteo, dimesso dopo l’estrazione del proiettile. fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.