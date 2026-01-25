Nadia Battocletti ha conquistato con successo la 69ª edizione del Campaccio, confermando il suo talento nella corsa campestre a San Giorgio su Legnano. Dopo la vittoria, ha commentato l’emozione di tornare a sentirsi giovane durante la gara. In questa occasione, ha anche condiviso il suo programma di allenamenti indoor, offrendo uno sguardo sul suo percorso di preparazione sportiva.

Nadia Battocletti si è imposta in maniera perentoria al Campaccio, vincendo per la seconda volta consecutiva la Classica di corsa campestre che si è disputata per la 69ma volta sui pratoni di San Giorgio su Legnano. Dopo una scivolata in una curva fangosa nel corso del secondo giro, la fuoriclasse trentina ha operato l’attacco risolutore e ha travolto l’intera concorrenza, rispettando il pronostico della vigilia in questa prestigiosa tappa del World Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante). L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “ L’ennesimo Campaccio che faccio, bello vincerlo per la seconda volta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nadia Battocletti esulta al Campaccio: “Scivolata? Ebbrezza di tornare bimba”. E spiega il programma indoor

