Myanmar cittadini al voto in un' atmosfera di guerra civile

In Myanmar, le elezioni generali si sono svolte in un contesto di instabilità e conflitto civile. Il voto, conclusosi dopo diverse fasi, ha confermato la maggioranza ai governanti militari e ai loro alleati, segnando un momento importante nel processo politico del paese. La situazione resta complessa, con tensioni e sfide che influenzano l’iter democratico e la stabilità nazionale.

In Myanmar è iniziata la votazione dell'ultimo turno delle elezioni generali in tre fasi, che conclude un processo durato quasi un mese e che ha già assicurato ai governanti militari del Paese e ai loro alleati la maggioranza parlamentare necessaria per formare un nuovo governo. I critici sostengono che le elezioni non siano né libere né eque e che siano state concepite per legittimare il potere dei militari dopo che questi hanno destituito il governo civile eletto di Aung San Suu Kyi nel febbraio 2021. Il Partito dell'Unione, della Solidarietà e dello Sviluppo ( USDP ), sostenuto dall'esercito, ha già conquistato la maggior parte dei seggi contesi nei primi due turni di votazioni. Il voto truccato dei generali al tempo della guerra civile in MyanmarDurante il periodo delle elezioni in Myanmar, il voto dei generali ha sollevato dubbi sulla sua trasparenza. Elezioni in Myanmar, il leader della giunta militare Min Aung Hlaing al votoMin Aung Hlaing, leader della giunta militare in Myanmar, ha partecipato alle elezioni di domenica a Naypyidaw.

