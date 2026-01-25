Musetti-Fritz | orario precedenti e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti sfida Taylor Fritz negli ottavi di finale degli Australian Open 2026. L'incontro si terrà lunedì 26 gennaio e sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming. Di seguito, orario, precedenti e tutte le informazioni per seguire la partita.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna protagonista agli Australian Open 2026. Lunedì 26 gennaio il tennista azzurro affronta Taylor Fritz – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Melbourne. Musetti, nei turni precedenti del torneo, ha battuto Raphael Collignon, Lorenoz Sonego e Tomas Machac. Fritz invece ha eliminato Valentin Royer, Vit Kopriva e Stan Wawrinka. La sfida tra Musetti e Fritz è in programma lunedì 26 gennaio alle 4 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in sei precedenti, con il parziale in parità sul 3-3. Nell'ultimo incrocio a vincere è stato Fritz, che si è imposto in due set nella fase a gironi delle ultime Atp Finals di Torino.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

