Musetti-Fritz i quarti di Lorenzo passano dalla rivincita delle Finals | il pronostico

Lorenzo Musetti si prepara ad affrontare Fritz nei quarti di Melbourne, proseguendo il percorso nello Slam australiano. Dopo un confronto equilibrato nei precedenti (3-3), l’italiano spera di avanzare ulteriormente, cercando di sfruttare al meglio questa occasione. L’incontro rappresenta una sfida importante per Musetti, che punta a consolidare la propria prestazione nel torneo e a continuare il cammino verso le fasi decisive.

Il tennista azzurro affronterà l'americano sognano almeno ancora un turno nello Slam di Melbourne: i precedenti sono in perfetto equilibrio (3-3) Dopo aver centrato le semifinali di Wimbledon e Parigi e dopo aver giocato nei quarti a New York, Lorenzo Musetti è arrivato anche alla seconda settimana degli Australian Open e adesso punta direttamente ai quarti con la speranza di migliorare anche il suo ranking. Scopriamo pronostico e quote di Musetti-Fritz in programma lunedì 26 gennaio alle ore 4.00. L'ultima sfida era finita con il successo dell'americano alle Atp Finals di Torino ma Lorenzo era arrivato a quell'appuntamento stremato dalla fatica e dalla rincorsa ad un posto tra i primi otto dell'anno 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

