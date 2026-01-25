Musetti-Fritz Australian Open 2026 | orario tv programma streaming

Lorenzo Musetti affronterà Taylor Fritz negli ottavi di finale degli Australian Open 2026, con il match previsto non prima delle 04:00 di lunedì 26 gennaio. Di seguito le informazioni su orario, televisione, programma e streaming per seguire l’incontro.

Lorenzo Musetti sarà protagonista ( non prima delle 04:00 italiane di lunedì 26 gennaio ) del match contro l’americano Taylor Fritz, valido per gli ottavi di finale degli Australian Open 2026. Per la prima volta in carriera, il carrarino ha raggiunto questo traguardo e non vuole fermarsi, per dimostrare il proprio valore in campo. Alla Rod Laver Arena il classe 2002 del Bel Paese dovrà alzare ulteriormente il proprio livello di gioco, per prevalere contro un tennista che su questi campi si è sempre espresso al meglio. Da valutare le condizioni fisiche di entrambi, tenendo conto dei problemi al ginocchio di cui il californiano si era lamentato in avvicinamento a questo Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

