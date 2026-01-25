Musetti e l' amico Fritz | storia di una rivalità che va oltre al ranking

Musetti e Fritz si affrontano negli ottavi di finale, proseguendo una rivalità nata sui campi veloci. L’americano, pur avendo vinto tutti e tre gli incontri precedenti su questa superficie, non ha mai superato i quarti in Australia. Il toscano, invece, con un avvio di stagione positivo e due finali raggiunte, mira a consolidare il suo percorso e a scalare ulteriormente il ranking mondiale.

Benedetta irrequietezza. Quella che bacia in fronte Musetti e gli permette di irridere Fritz in un quarto di finale a Wimbledon: "Fin da bambino non mi è mai piaciuto fare le stesse cose. La strategia è stata cercare di mescolare ogni palla e comandare il gioco". Lorenzo da Carrara cerca nel tennis un antidoto alla noia e lo esprime in un calderone di gesti bianchi, eleganti, di abbagliante sicurezza: l’americano ansima dietro alle sue smorzate e non trova contromisure. Luglio 2024, un italiano sbarca in semifinale a Wimbledon: quando il tabellone propone Musetti-Fritz la mente corre sempre a quel pomeriggio londinese, termometro della crescita dell’azzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Lorenzo Musetti si prepara alla sfida contro Fritz, con l'obiettivo di superare un tabù sul cemento.

