I Musei Nazionali annunciano la riapertura della Pinacoteca questa estate, dopo un intervento di ristrutturazione durato oltre cinque mesi. L’investimento di circa 3,2 milioni di euro, finanziato con risorse del PNRR, ha permesso di valorizzare e restaurare le opere e gli spazi espositivi. La riapertura segna un momento importante per il patrimonio culturale nazionale, offrendo al pubblico un’esperienza arricchita e più accessibile.

Oltre cinque mesi di lavori, per un investimento da tre milioni e duecentomila euro, finanziato attraverso fondi del Pnrr. La Pinacoteca di Siena chiude i battenti da domani per un intervento di ristrutturazione che andrà avanti fino alla fine di giugno. Per la riapertura non c’è ancora una data precisa perché, come spiega il direttore dei Musei Nazionali di Siena di cui la Pinacoteca fa parte, lo storico dell’arte Axel Hémery, alla fine dei lavori "dovremo prepararci alla riapertura, che comunque avverrà in estate". I lavori riguarderanno soprattutto l’ efficientamento energetico e l’abbattimento delle barriere architettoniche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musei Nazionali. La Pinacoteca riapre in estate

Leggi anche: Riapre la Pinacoteca Podesti, biglietto "regalo" per i residenti

Leggi anche: Bentornata bellezza: riapre la "Casa dei Capolavori". Come sarà la nuova Pinacoteca - VIDEO

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Musei Nazionali. La Pinacoteca riapre in estate; Chiusura della Pinacoteca Nazionale di Siena dal 26 gennaio 2026; Un 2025 di crescita e successi per i Musei Nazionali di Siena e la Pinacoteca; More Than This: la nuova pittura veneziana in mostra alla Pinacoteca Nazionale di Bologna.

Un 2025 di crescita e successi per i Musei Nazionali di Siena e la PinacotecaL’anno appena conclusosi si è caratterizzato per un ricco calendario di importanti eventi e progetti culturali, attività di restauro e ricerca, che hanno portato a un significativo incremento di visit ... radiosienatv.it

La Pinacoteca sarà chiusa per lavori dal 26 gennaioSIENA. A partire dal 26 gennaio, la Pinacoteca Nazionale di Siena sarà chiusa al pubblico per l’avvio della fase più incisiva degli interventi di ... ilcittadinoonline.it

#ArcheoSite | Sessione Gestione, bigliettazione e fundraising Maria Luisa Catoni (Scuola IMT Alti Studi Lucca), Daniela De Angelis (Musei nazionali Lazio), Riccardo Olivito (Scuola IMT Alti Studi Lucca), Elisabetta Scungio (Direzione Regionale Musei Nazion facebook

#Musei nazionali dell’ #Umbria, nominati i nuovi #membri del CdA: #Todini, #Campi, Assenza e Benda x.com