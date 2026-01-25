Murlungo | vogliamo una caratterizzazione ambientale dell’area

Il Murlungo si prepara a ospitare 28 nuovi alloggi popolari, un intervento che suscita attenzione e discussione. Rossella Lera del ‘Patto per il nord Carrara’ ha commentato la questione, sottolineando l’importanza di una caratterizzazione ambientale dell’area. Un’analisi dettagliata del contesto ambientale sarà fondamentale per garantire un intervento sostenibile e rispettoso del territorio.

Anche Rossella Lera del ‘Patto per il nord Carrara’ interviene sulla questione dei 28 nuovi alloggi popolari che l’amministrazione ha in programma di realizzare al Murlungo. Gli alloggi che inizialmente avrebbero dovuto essere ricavati all’interno della ex colonia Vercelli saranno finanziati dalla Regione. "La zona è adiacente e sottostante a uno dei tre lotti che articolano il Sito di interesse nazionale di Massa Carrara, - scrive Lera -, come riportato nel sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per il grave stato di inquinamento del suolo e della falda acquifera. In questo contesto, la bonifica deve rappresentare un presupposto imprescindibile e preliminare a qualsiasi intervento edilizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

