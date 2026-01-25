Muore a 60 anni il ricordo dell' azienda | Addio Giovanni

Liquori Group esprime il suo cordoglio per la perdita di Giovanni Tartaglione, storico dipendente dell'azienda, scomparso a 60 anni dopo una breve malattia. La sua dedizione e il suo contributo rimarranno un ricordo importante per tutta la comunità aziendale.

Liquori Group esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Tartaglione, storico dipendente del gruppo, venuto a mancare all'età di 60 anni dopo una malattia che, in pochi mesi, non gli ha lasciato scampo. La notizia ha colpito l'intero Gruppo imprenditoriale, all'interno del quale.

