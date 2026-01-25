Muore a 5 anni per un malore improvviso mentre passeggia con la mamma | neanche l'autopsia chiarisce la causa

Il 23 gennaio a Crispiano, in provincia di Taranto, è venuta a mancare Irene, una bambina di soli 5 anni, in seguito a un malore improvviso durante una passeggiata con la madre. Nonostante l'autopsia, ancora non sono state chiarite le cause di questa tragica scomparsa, lasciando un grande vuoto e molte domande tra familiari e comunità.

