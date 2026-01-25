Muore a 5 anni per un malore improvviso mentre passeggia con la mamma | neanche l'autopsia chiarisce la causa
Il 23 gennaio a Crispiano, in provincia di Taranto, è venuta a mancare Irene, una bambina di soli 5 anni, in seguito a un malore improvviso durante una passeggiata con la madre. Nonostante l'autopsia, ancora non sono state chiarite le cause di questa tragica scomparsa, lasciando un grande vuoto e molte domande tra familiari e comunità.
Resta ignota la causa della morte di Irene, 5 anni, morta all'improvviso il 23 gennaio a Crispiano (Taranto). Esclusa la meningite si attendono i risultati degli altri.🔗 Leggi su Fanpage.it
Bimba di 5 anni muore in strada a Taranto mentre passeggia con la mamma, da giorni aveva mal di testaA Taranto, una bambina di cinque anni è deceduta mentre passeggiava con la madre.
Enrico muore a 25 anni durante una vacanza con amici, disposta l’autopsia: “Si è sentito male all’improvviso”Enrico Fratton, 25 anni di Povegliano Veronese, è deceduto improvvisamente durante una vacanza a Budapest con amici.
Argomenti discussi: Bambina di 5 anni muore in strada nel Tarantino, ipotesi meningite; Bimba di cinque anni muore in strada a Crispiano, da tre giorni aveva mal di testa; Taranto, bimba di 5 anni muore improvvisamente: disposta l'autopsia; Crispiano, bambina di 5 anni muore in casa: si sospetta una meningite fulminante.
Tragedia a Crispiano, muore bimba di cinque anni: sgomento e prime ipotesi sul decessoMuore bimba di cinque anni a Crispiano: choc nella comunità per la tragedia improvvisa. Le indagini sono in corso. notizie.it
Tragedia a Taranto, bimba di 5 anni muore mentre passeggia con la mammaUna bambina di cinque anni è deceduta a Crispiano per un malore improvviso. Indagini in corso per scoprire le cause della tragedia che ha scosso la comunit ... bigodino.it
Tragedia a Cagnano Varano: muore carabiniere forestale, aveva 25 anni - facebook.com facebook
“Anche a vent’anni si muore” di #BLANCO debutta alla #13 nella classifica giornaliera di Spotify con 247.045 stream validi. @SpotifyItaly x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.