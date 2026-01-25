Mototrip i motori che diventano cura | al Pala Terni la forza dell’inclusione

Il 40º Mototrip – Città di Terni si svolge al Pala Terni, consolidando la propria presenza come evento motoristico di riferimento nel territorio. Quest’anno, l’evento si distingue anche per il suo impegno sociale, promuovendo l’inclusione e la valorizzazione delle persone attraverso il mondo dei motori. Un appuntamento che unisce passione, tradizione e valori di solidarietà, offrendo un momento di confronto e condivisione per tutti gli appassionati.

Il 40esimo Mototrip – Città di Terni, in corso al Pala Terni, si conferma non solo come uno degli appuntamenti motoristici più longevi e identitari del territorio, ma anche come un evento capace di rinnovarsi e di assumere un forte valore sociale.L'edizione 2026 segna infatti un passaggio.

