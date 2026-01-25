Il capannone di via Borgo San Siro, attualmente utilizzato da un’associazione islamica attiva anche a Sannazzaro de’ Burgondi, non rispetta i requisiti necessari per essere considerato un luogo di culto. La struttura, infatti, non è idonea a ospitare funzioni religiose, sollevando questioni di conformità e sicurezza legate alla destinazione d’uso.

Il capannone di via Borgo San Siro, sede di una associazione islamica già attiva da tempo anche a Sannazzaro de’ Burgondi, non è idoneo ad essere considerato edificio di culto. Lo hanno stabilito i tecnici comunali che hanno effettuato delle verifiche disposte dal sindaco Simone Molinari (nella foto) a seguito della richiesta di chiarimenti da parte dei componenti della maggioranza. L’immobile è da qualche tempo in affitto ad una associazione islamica che tieni corsi di lingua araba, di lingua italiana per stranieri e svolge altre iniziative volte all’integrazione. Ma gli spazi sono utilizzati come luoghi di preghiera come si evince dagli orari indicati in Rete e sui social. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Moschea in via Borgo San Siro: "Quel capannone non è idoneo a ospitare luoghi di culto"

