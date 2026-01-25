Mosca | Nuuk è fondamentale per sicurezza

Mosca considera Nuuk, capitale della Groenlandia, un elemento chiave per la stabilità e la sicurezza strategica della regione. Questa posizione è stata riconosciuta dal portavoce del Cremlino, Peskov, che ha sottolineato l'importanza di questo punto geografico. La Groenlandia, con la sua posizione strategica, riveste un ruolo crescente nel contesto globale e nelle dinamiche di sicurezza internazionale.

16.37 La Groenlandia è un "punto fondamentale per la stabilità e la sicurezza strategica". Lo ha dichiarato alla Tv russa il portavoce del Cremlino, Peskov. Mosca "valuterà attentamente" i negoziati tra il presidente Usa Trump e il Segretario generale della Nato Rutte. "Ma se qualcuno chiede che cosa c'entri Rutte con la Danimarca o la Groenlandia non saprei cosa rispondere: non c'entra assolutamente nulla", ha aggiunto. Poi: l'esercito russo analizzerà "più a fondo" i piani Usa per la creazione del Golden Dome in Groenlandia, ha detto.

