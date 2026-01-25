Morti i genitori di Carlomagno Le indagini sul femminicidio di Federica la confessione del figlio e il biglietto d' addio

Le autorità hanno confermato il decesso di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, genitori di Claudio Carlomagno, coinvolto nell’omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara. Le indagini proseguono, con la confessione del figlio e il ritrovamento di un biglietto d’addio. La vicenda evidenzia le dinamiche complesse di un femminicidio e il dramma familiare che ne è derivato.

Non ci sono dubbi sulla morte di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo arrestato per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara. La coppia ha deciso di togliersi la vita con un gesto estremo. Forse non hanno retto al dolore, alla vergogna.🔗 Leggi su Romatoday.it

Federica Torzullo, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: il biglietto di addio che spiega tutto, l'allarme della zia e i corpi nel garageFederica Torzullo riferisce il ritrovamento dei genitori di Claudio Carlomagno, Pasquale e Maria Messenio, trovati deceduti nel garage di casa.

Femminicidio Federica Torzullo, trovati morti i genitori del marito CarlomagnoFederica Torzullo e i genitori del marito, Carlomagno, sono stati trovati morti in circostanze che stanno emergendo dalle indagini.

